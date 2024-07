No está siendo este 2024 precisamente el de la reivindicación de Chris Jericho como necesario veterano de la industria. Al menos, no es así según la perspectiva de muchos seguidores, quienes incluso le piden que se retire.

Estos han recibido tibiamente (por emplear un eufemismo) su actual personaje de «The Learning Tree», que para oprobrio de los talentos jóvenes, aparece semana sí semana también en televisión ocupando una buena cantidad de minutos. Seguramente Jericho lo haga con un buen propósito (elevar a Hook), pero por ahora, las formas empleadas están lejos de convencer; más si cabe cuando ayer salió ganador de su «street fight» con Samoa Joe en AEW Dynamite.

El pasado mayo, Chris Jericho aseguró que sin AEW, hoy ya no estaría en activo. Así que con la casa Élite muy viva y coleando, «Le Champion» apenas piensa en colgar las botas, como aclara ahora en el podcast ‘McGuire on Wrestling’.

