Chris Jericho: "El ThunderDome me parece algo genial"

El concepto ThunderDome debutó el pasado viernes en SmackDown en un intento de la WWE por mejorar sus índices de audiencia. Ésta nueva experiencia virtual para los fans de la lucha libre fue todo un éxito, o al menos logró el propósito para el cual fue ideado.

► Lo bueno y lo malo del ThunderDome según Chris Jericho

El siempre puntilloso Chris Jericho tiene algo que decir sobre el más reciente concepto implementado por la WWE. En la última edición de su “Saturday Night Special”, Jericho dio a conocer sus opiniones.

"Me encantó, me encantó la presentación. Se veía genial. Creo que es genial que WWE haya salido del Performance Center; creo que realmente estaba matando su vibra, porque es solo un almacén. Ya no parecía que querían disfrazar un lugar. El ThunderDome se veía genial".

Sin embargo, sintió que varias cosas parecían estar muy fuera de lugar en el programa. Sus críticas se dirigen principalmente a la forma en que los fans estaban mirando la pantalla.

"Lo único que me confundió fueron los fans. No estaban haciendo mucho ruido, así que tal vez no pudieran hacer ruido, o lo que sea. Pero se veía genial, pero también es un poco extraño, como algo salido de The Running Man o algo así. Es como algo que verías en Black Mirror, solo todas estas caras detrás de ti, pero todas están en las pantallas de televisión".

► Chris Jericho dice que AEW tiene una idea mucho mejor

"Nada reemplaza a los verdaderos fans. Estoy muy emocionado de tener verdaderos fans en nuestro programa la próxima semana. Y lo hicimos bien, espaciamos a todos en grupos de tres personas. Si estás con 3 personas, puedes comprar un grupo de 4. Si estás con 2 personas, puedes comprar un grupo de 2 o 6, y quédate en esa zona.

"Estás socialmente distanciado de todo el mundo. Todos van a usar máscarillas, y sabes, creo que la gente está lista para eso. Es hora de al menos intentarlo y hacerlo de manera segura, y entonces la gente podrá ver que podemos empezar a salir y hacer este tipo de cosas".

Tendremos que esperar a ver cómo evoluciona el concepto el ThunderDome en las próximas semanas. Seguramente cuando puedan regresar los fans a las arenas, y si éste nuevo experimento sale bien, WWE podría seguir usando el concepto para otros programas.

