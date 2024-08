El Campeón FTW, «The Learning Tree» Chris Jericho, comparte sus pensamientos sobre el actual Campeón Mundial de AEW, Swerve Strickland. Lo hace a dos semanas de All In, donde «The Realest One» va a exponer el título ante «The American Dragon» Bryan Danielson. En cambio, se desconoce qué combate va a tener Jericho en Londres mientras, al lado de «The Redwood» Big Bill y «The Bad Apple» Bryan Keith, ha estado rivalizando con Samoa Joe, Katsuyori Shibata, Hook o Minoru Suzuki.

«Este es solo su primer reinado como campeón y mira lo que está haciendo. Espera hasta el segundo, el tercero y el cuarto. Tiene escrito ‘estrella’ por todas partes«, comieza diciendo el veterano en Sports Illustrated. «No sé cómo podrías dejar ir a ese tipo. Swerve y MJF son dos personas que siempre veo y pienso, ‘¿Cómo logró eso?’ Swerve ni siquiera ha alcanzado el pico de su personaje, y ya tiene una gran conexión con el público. Su personaje es más grande que la vida, trabaja extremadamente duro y es una persona increíblemente buena. Su energía es asombrosa: el hombre puede destrozar el escenario. Swerve es nuestro capitán de equipo en este momento, y estoy orgulloso de estar en ese elenco«.

