Chris Jericho: "Soy el mejor luchador del mundo"

Hace unas horas recogimos en SÚPER LUCHAS unas interesantes declaraciones de Kenny Omega concedidas a Sports Illustrated, donde el hoy Campeón Mundial de Parejas AEW avisa que sus días de gloria en solitario están próximos a volver. Y es que muchos aún consideran decepcionante un año después que Omega perdiese contra Chris Jericho en el estelar de Double or Nothing, pues esperaban que el otrora "The Cleaner" se coronara primer monarca de los Élite y de resultas, cara de la empresa.

Pero a cambio, ese rol fue para Y2J, en lo que sin duda supuso la mejor decisión posible desde el punto de vista mediático. La popularidad y veteranía de Jericho han impulsado el proyecto de Tony Khan hasta cotas que ningún otro luchador del elenco hubiese podido lograr, demostrando al mismo tiempo que esto no va reñido con elevar a jóvenes talentos. Una diferencia crucial si lo comparamos con el Hulk Hogan de WCW, como así explicaron The Young Bucks bajo una entrevista reciente.

Y vía Twitter, "Le Champion" quiso colocarse en un podio particular.

Not being egotistical or arrogant, but right here and right now, for the first time since 2010, I honestly feel that I AM the best in the world in the pro wrestling biz. Not gonna discuss or debate. It’s just the way I feel...