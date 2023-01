Chris Jericho sorprende a todos en PWG BOLA 2023

Estamos en 2023 y Chris Jericho sigue sorprendiendo a la industria de la lucha libre profesional después de más de tres décadas de carrera. Nunca ha dejado de hacerlo, empezando por sus constantes reinvenciones de personajes, algo fundamental para que siga en lo más alto. Tampoco esperaba nadie que fuera Campeón Mundial ROH. Y mucho menos que hiciera una aparición durante el evento Battle of Los Angeles 2023 que se está llevando a cabo de la compañía Pro Wrestling Guerrilla.

► Chris Jericho, en PWG BOLA 2023

El líder de la Jericho Appreciation Society estuvo en el Globe Theater en Los á ngeles, California, para la Noche 2 del PWG BOLA sin que fuera anunciado previamente, causando una gran sorpresa y alegría en los fanáticos presentes en la arena. Y no apareció solo sino que lo hizo con los miembros de su facción Matt Menard, Angelo Parker, Daniel García, Sammy Guevara, Jake Hager, Tay Melo y Anna Jay. Y se enfrentaron a Player Uno (Evil Uno), Kevin Blackwood, SB Kento, Jonathan Gresham, SB KENTo y Michael Oku.

Anyway, Gresham, Player Uno, Oku, Kento, & Blackwood vs JAS with Jake Hager, Tay and Anna Jay #PWG #bola2023 pic.twitter.com/NWWE2mVJuJ — SoCal UNCENSORED (@socaluncensored) January 9, 2023

En cuanto a All Elite Wrestling, Chris Jericho está rivalizando con Ricky Starks, ante quien perdió la semana pasada en Dynamite, aunque posteriormente la Jericho Appreciation Society aplastó al ex Campeón TNT. Veremos cómo sigue la aventura de “Y2J” y su agrupación ahora que se esá alejando de Ring of Honor. Y mientras se acerca, aunque todavía queda bastante, el primer PPV del año, Revolution, que será el 5 de marzo.

¿Qué os parece la aparición de Chris Jericho en PWG Battle of Los Angeles 2023?