Chris Jericho siempre busca reinventarse

Aunque muchos conocemos a Chris Jericho por su longeva carrera de más de tres décadas como luchador, también fundó Fozzy, una banda musical de la cual es vocalista y con la que suele ir de giras cuando no está en el ring. Esta faceta dual, le ha permitido reinventarse para conseguir que la gente no lo recuerde solo por nostalgia.

► Chris Jericho se reinventa en el ring y en la música

Durante una entrevista reciente con Soundsphere Magazine, el excampeón mundial AEW habló sobre la importancia de la reinvención creativa, tanto en la lucha libre como en la música. Para Chris Jericho, evolucionar como artista no es solo opcional, sino esencial, y mencionó la necesidad de seguir adelante siempre.

“Reinventarse es importante en cualquier etapa de tu carrera, porque quieres mantener a la gente entusiasmada y motivada con lo que haces. El último disco de los Rolling Stones, ‘Hackney Diamonds’, fue genial. ¿Por qué no lanzarían un nuevo álbum? Porque son artistas, y eso es lo que hacen los artistas”.

“Creo firmemente en mantener la frescura y la emoción. No hay nada de malo en tener matices, pero también quieres crear cosas nuevas, para no ser solo un artista nostálgico”.

“Aprendes a controlar al público. Es muy importante. Quieres que la gente reaccione y se divierta. Quieres que la gente aplauda cuando quieres y que abuchee cuando quieres”.

“Hay muchas consignas que utilizo tanto en el escenario como en el ring. No quieres silencio absoluto. ¡Tienes que ser el anfitrión de una fiesta! Es fundamental interactuar y conectar con el público. Si puedes lograrlo, ¡siempre tendrás trabajo!”.

Chris Jericho se ha mantenido fuera del ring durante varios meses ya, y situado en medio de rumores sobre un posible regreso a la WWE, de la cual se conoce (oficialmente) muy poco.