La estrella de AEW y actual Campeón Mundial de ROH Chris Jericho sigue desarrollando su carrera en la actuación. Pero no en el cine ni en la televisión. Después de haber estrenado la película Terrifier 3 y la serie You’re My Hero, y mientras tiene en preproducción Self Storage y The Walk-On’s, «The Nueve» confirma un nuevo proyecto como actor.

► The Creepy School Bus, Part Two

Como actor de voz, Jericho va a participar en el audiolibro The Creepy School Bus, Part Two dando vida al Capitán Neeson. El autor Paul Hough lo anunciaba recientemente a falta de pocos días para su lanzamiento el 11 de marzo:

«Me complace anunciar que Chris Jericho se une a Christina Hendricks, Erika Alexander y Eddie Mcgee en The Creepy School Bus 2. ¡Disponible el 11 de marzo en Audible, Spotify y en todos los lugares donde se vendan audiolibros!».

También podemos echar un vistazo a la sinopsis:

Un nuevo año escolar está comenzando, y Kaitlin y sus amigos están cautelosos.

A pesar de su exitosa rescate al final del año pasado, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y si el espeluznante autobús escolar regresa? Mientras el Agente Warren y su equipo en el FBI están preparados, las fuerzas malignas detrás de los autobuses son poderosas, y todos se ven envueltos en un misterio que va más allá de lo que cualquiera podría imaginar.

Cuando autobuses llenos de niños comienzan a desaparecer por todo el país, Kaitlin y sus aliados tendrán que enfrentar nuevos horrores para salvar a sus amigos y detener los espeluznantes autobuses escolares de una vez por todas.