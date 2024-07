Chris Jericho se rompió un dedo en AEW Dynamite

El episodio de AEW Dynamite del 24 de julio vio un mano a mano entre Chris Jericho y Minoru Suzuki con el Campeonato FTW que todavía ostenta «The Learning Tree» en disputa. Los dos veteranos protagonizaron un buen duelo que se basó en buena parte en machetazos, llegando a provocar ambos que los fanáticos gritaran «¡Chops forever!». Al final, el campeón dio un golpe bajo a su oponente, aprovechando que todo está permitido en la batalla por su título, para derrotarlo. Al término del enfrentamiento, Bryan Keith y Big Bill aparecieron para seguir castigando al «Wrestling King», quien fue salvado por Katsuyori Shibata.

► Chris Jericho se rompió un dedo

Volvemos a los chops para señalar que los pechos de los dos guerreros quedaron enrojecidos pero también que el de Jericho incluso sangró por tanto daño. Aunque eso no fue lo peor que le ocurrió durante la lucha pues también se rompió un dedo. Él mismo lo comunica al mismo tiempo que avisa al oriundo de Japón de que sus problemas no han terminado. ¿Será que Jericho, Bill y Keith enfrentarán a Suzuki, Shibata y un compañero en All In?

«Aunque vencí a @suzuki.d.minoru y retuve mi título #FTW en #AEWDynamite esta noche… ¡él está completamente LOCO! ¡ME dio más de 100 GOLPES, me dejó caer de cabeza, y ME ROMPIÓ EL DEDO! Te lo prometo, #Suzuki, tú, PSICÓPATA… ¡esto no ha terminado! @aew #murdergrampa 🌳👋 #TheLearningTree».

En estos momentos se desconoce cuánto tiempo podría necesitar Chris Jericho para recuperarse de la lesión pero si finalmente se confirma que luchará en Londres el 25 de agosto probablemente no tenga un nuevo combate hasta entonces para asegurarse AEW de que su primer Campeón Mundial no falta a la gran cita.