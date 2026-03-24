Chris Jericho revela cuál de sus personajes marcó más su carrera

Hablar de Chris Jericho es referirse a una de las carreras más versátiles en la historia de la lucha libre profesional. A lo largo de los años, el canadiense ha sabido reinventarse constantemente, creando personajes que han dejado huella en distintas generaciones.

En una reciente entrevista con GamesHub, Jericho reflexionó sobre esta capacidad de transformación y cómo ha logrado mantenerse vigente en una industria donde la adaptación es clave para sobrevivir.

► Chris Jericho y la influencia de David Bowie

Jericho explicó que su filosofía de cambio constante proviene directamente de la influencia de David Bowie, un artista reconocido por reinventarse en cada etapa de su carrera.

“Esa idea viene directamente de David Bowie, la verdad. Soy un gran fan de Bowie, y nunca fue el mismo dos veces. Cada disco era diferente en imagen y sonido.”

El luchador comparó su propia trayectoria con la del músico, señalando que, aunque la esencia se mantiene, cada etapa presenta una versión distinta que puede ser identificada fácilmente por el público.

► Y2J sigue siendo el personaje más recordado

A pesar de haber creado múltiples versiones a lo largo de los años, Jericho reconoció que su etapa como Y2J sigue siendo la más emblemática para los aficionados.

“De los que la gente todavía habla más es de Y2J, obviamente. Luego cosas como ‘Never, Ever Again’ de WCW. ‘You just made the list’ solo estuvo presente durante unos seis u ocho meses, pero todavía resuena.”

Incluso hoy en día, ese legado continúa vigente, ya que los fans siguen solicitando referencias a esa etapa en plataformas como Cameo, demostrando el impacto que tuvo en su momento.

► La clave de su éxito: nunca ser un personaje nostálgico

Jericho dejó claro que su prioridad nunca ha sido vivir del pasado, sino seguir evolucionando, incluso si eso implica arriesgarse a recibir críticas iniciales.

“Lo principal para mí es que nunca quiero ser un artista nostálgico. Quiero seguir cambiando, seguir haciendo cosas que enfaden a la gente al principio.”

El histórico luchador también recordó momentos clave en los que modificó su imagen, como cuando dejó atrás la cuenta regresiva o cambió su apariencia, comparándolo con una banda icónica que decide romper con su estilo tradicional.

Para Jericho, haber decidido cambiar de personajes lo ha mantenido fresco y conectando con nuevos fans de la lucha libre.