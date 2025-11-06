Chris Jericho regresará a WWE, prevé Dutch Mantell

Dutch Mantell, una vez uno de los mayores mánagers de la lucha libre y hoy en día creador de contenido, habla del posible regreso de Chris Jericho a WWE prediciendo que efectivamente va a suceder y opinando también acerca de su tiempo en AEW.

► En palabras de Dutch Mantell

Michael Cole mencionó a Jericho en Crown Jewel

“Pensemos esto lógicamente. ¿Qué beneficio tendría WWE de mencionar el nombre de Chris Jericho si él no va a regresar? No hay una explicación lógica para eso. Así que, solo por el hecho de que Michael Cole dijo su nombre, yo pensaría que Jericho no está muy lejos de volver a la compañía. Si Vince todavía guardara rencor contra él por haberse ido —lo cual ha pasado antes— no creo que Michael Cole hubiera mencionado su nombre. Y tampoco creo que lo hiciera a menos que le dieran libertad total para decirlo… incluso puede que le hayan dicho directamente que lo mencione.”

“Eso genera conversación, como lo que estamos haciendo ahora. La gente escucha ‘Chris Jericho’ y vuelve a interesarse. Jericho siempre ha sido muy bueno en generar interés en sí mismo, cambiar de empresa, retirarse un tiempo o actualizar su personaje cuando lo necesita. Creo que su etapa en AEW ya terminó hace tiempo en términos de generar dinero. Ha estado en el negocio lo suficiente como para saber cuándo ya no tienen ideas para ti. Si tú mismo tienes ideas y no las usan, estás acabado. Solo esperas a que tu contrato termine. Y cuando eso pase, seguramente volverá a WWE.”

Mr. McMahon got involved when @steveaustinBSR and @IAmJericho went to battle to become the first-ever Undisputed WWE Champion! pic.twitter.com/euGkN8yBJQ — WWE (@WWE) December 9, 2018

¿Cómo manejaría a Jericho en WWE?

“Quizá le daría una corrida de un año. Y me gusta una idea que escuché: una rivalidad con LA Knight. Sería buena. Que al final LA Knight salga victorioso.”

“Jericho podría empezar diciéndole: ‘Oye, tú tienes el talento, yo tengo el conocimiento, veamos qué podemos hacer juntos’. Trabajan tres o cuatro meses, luego hacen la traición, y Jericho lo impulsa dejándolo encima en la historia. Eso te da para casi un año de historia.”

“Creo que funcionarían muy bien juntos. Los dos son tipos sarcásticos, especialmente LA Knight. Tienen buena química potencial.”

Sobre Tony Khan y AEW

“Tony pierde el interés. No es un ataque hacia él, es su estilo de booking. Deja a los luchadores demasiado tiempo fuera de televisión. Y mientras les pagas, básicamente es dinero gratis por no hacer nada.”

¿Los luchadores están obligados a ir a los shows aunque no luchen?

“Creo que algunos sí y muchos no. Sé que Jack Swagger dijo eso una vez: que algunos tienen que presentarse cada semana aunque no estén programados, y solo esperar a que los llamen. Pero con 160 personas en el roster, no creo que todas viajen. Ni habría espacio en los vestidores para tantos.”

Trabajar con LA Knight (antes Eli Drake) en TNA

“Sí, trabajé con él en TNA. Pero cuando yo llegué allí, era un ambiente totalmente diferente. No hay forma de comparar mi experiencia en TNA con la de WWE; es una química muy distinta.”

.@TheEliDrake proclaims himself «The Last of a Dying Breed!» He explains what he means by that. #IMPACTonPop pic.twitter.com/BobiiWwWdl — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) November 16, 2018