Chris Jericho recuerda su debut en WWE: «En AEW…»

El 9 de agosto de 1999, cuando la «cuenta regresiva para el nuevo milenio» llegó a cero, Chris Jericho debutó en WWE proveniente de WCW encarando a The Rock. El hoy Campeón FTW de AEW tuvo una presentación espectacular que fue promovida durante semanas y que inmediatamente lo posicionó como un gran nombre para un público que lo recibió con los brazos abiertos y un vestidor que tenía muchas dudas sobre él por su procedencia y otros elementos, como su tamaño o su manera de ser.

#OnThisDayInWWE 25 years ago on #WWERaw:

The iconic WWF debut of Chris Jericho

Listen to that roar when fans realise who it is!@IAmJericho: «Welcome to Raw is Jericho!»

«@TheRock is not impressed» – @JRsBBQ

«Did he say ‘Y2J’?» – @JerryLawler pic.twitter.com/sGqlXl4sUp

— On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) August 9, 2024