Chris Jericho se encuentra liderando The Inner Circle, una facción que apenas está dando comienzo en AEW pero que parece que tendrá muchos éxitos en el futuro. A nadie sorprendería que Proud & Powerful fueran Campeones Mundiales de Parejas o que Jake Hager o Sammy Guevara consiguieran un campeonato menor cuando exista más adelante. Continuando con el canadiense, esta es la primera vez en su carrera que forma parte de un grupo de luchadores. Aunque en el pasado pudo haberse unido a otros, como a la nWo.

En cambio, rechazó la oportunidad. El propio Campeón Mundial de Peso Completo AEW contó por qué a Jim Varsallone.

«Esta es la primera vez que formo parte de una facción. Todo se debe a que no se me da bien jugar con los demás. Nunca quise hacerlo. Recuerdo que en 1998 me sugirieron formar parte de la nWo y lo rechacé rotundamente. Había 15 chicos en la nWo. No me necesitaban y yo tampoco los necesitaba a ellos. En cambio, The Inner Circle mejora mi personaje, mejora nuestras historias, y da a cinco luchadores talentosos una plataforma mucho más grande y los sube a un nivel superior».