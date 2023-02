Chris Jericho quiere que AEW renueve a Brian Cage

Brian Cage ha tenido más acción en las últimas semanas en All Elite Wrestling, luchando con Bryan Danielson o Konosuke Takeshita. No pudo vencerlos pero está apareciendo más en la programación que de costumbre. No está claro si esto tiene que ver con un reciente informe que apuntaba a que su contrato con la compañía expiraría en las próximas semanas. Y tampoco tenemos información acerca de si va a haber renovación o no. Aunque Chris Jericho espera que sí, como señala en su reciente entrevista con Matty Paddock del Daily Star.

► Chris Jericho quiere más de Brian Cage en AEW

“Creo que Brian Cage en los últimos seis meses es el mejor Brian Cage que ha sido. Creo que finalmente está comenzando a comprender algo de la psicología de la lucha libre en lugar de solo movimientos y ese tipo de cosas. Es único en su clase con su tamaño y agilidad, pero ahora hay más intensidad y creo que realmente está entendiendo quién es como luchador. Hace seis meses, podría haber dicho: ‘Bueno, lo que sea, si él dice que eso es genial’, pero ahora creo que se ha convertido en una parte mucho más valiosa de nuestra lista y lo firmaría con seguridad. Absolutamente.”

Curiosamente, ambos luchadores nunca compartieron el encordado. Brian Cage luchó cinco veces en el Jericho Cruise pero tanto sus rivales como sus compañeros eran otros. Probablemente, “Y2J” quiera trabajar con la “Machine” en algún momento futuro. Además de que sus palabras demuestran que le gusta lo que ha estado haciendo en AEW. Aunque el ex Campeón Mundial AEW también apunta que antes no le gustaba tanto, sino que ha sido en el último medio año cuando realmente está apreciando lo que está haciendo en el encordado.

¿Te gusta lo que está haciendo Brian Cage en AEW?