Chris Jericho quiere actuar con su personaje de The Painmaker

En 2019, el veterano de mil batallas, Chris Jericho, regresaba como agente libre a New Japan Pro Wrestling para tener una rivalidad y un combate contra Kazuchika Okada. Sin embargo, causó revuelo al aparecer con pintura facial y un nuevo personaje: The Painmaker, para así hacerle frente a The Rainmaker.

Y aunque no se sabía mucho del personaje, más allá de que le gustaba infligir dolor a sus rivales, pues «en Japón es algo que le gusta a la gente», según dijo en aquel entonces el canadiense. Sin embargo, ahora se ha podido saber qué hay detrás de The Painmaker y cómo Jericho planea explotar este personaje económicamente con un par de proyectos fuera de la lucha libre profesional.

► Chris Jericho quiere inmortalizar a The Painmaker en el cine

Recientemente, Jericho concedió una entrevista a MovieWeb en donde habló de su participación en la cinta slasher llamada The Terrifier 2, que se estrenó en octubre pasado, y allí reveló qué pensaba que era The Painmaker cuando le preguntaron si podía vencer a Art the Clown, el payaso asesino de la película. Esto fue lo que dijo:

«No sé si Jericho podría, pero The Painmaker sí que podría. The Painmaker fue concebido cuando pensé cuál era el aspecto que tendría un asesino en serie si fuera un luchador profesional. Ahí está su crossover: The Painmaker versus Art the Clown, hay una novela gráfica esperando a hacerse».

E incluso más recientemente, estuvo en el podcast Howie Mandel Does Stuff y allí reveló que está haciendo una novela gráfica de The Painmaker, aunque su objetivo es llevar al personaje al mundo del cine:

«La idea es convertir el personaje de The Painmaker en una película en algún momento. Ese es mi objetivo general. Ahora, simplemente he estado escribiendo e ilustrado una novela gráfica en donde la idea es que The Painmaker es un ex asesino en serie intergaláctico.

«Cambió su vida y ya no es un asesino en serie, pero ahora viaja por la galaxia persiguiendo a otros asesinos en serie en diferentes galaxias, diferentes planetas».