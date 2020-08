Chris Jericho retó a Orange Cassidy a una revancha en el capítulo de AEW Dynamite del 12 de agosto, después de que el "Freshly Squeezed" lanzara varios litros de zumo de naranja sobre los miembros de The Inner Circle, dejando la chaqueta de siete mil dólares del "Demo God" totalmente empapada. Cassidy todavía no ha aceptado oficialmente el reto, pero antes de que este se haga oficial, el próximo miércoles ambos tendrán un debate con la presencia de un invitado especial como moderador.

► Chris Jericho quiere a Roman Reigns en AEW

Chris Jericho nunca ha sido tímido para compartir su opinión, ya sea en Dynamite o fuera de este, y en la reciente transmisión del Saturday Night Special que se publica en su canal de YouTube no fue la excepción. El Demo God habló de todo un poco y este sábado un fanático preguntó a quiénes son las cinco personas que Chris Jericho quisiera para AEW.

Chris Jericho respondió sin titubear el nombre de Roman Reigns como el primero en la lista, y tras pensarlo un poco, mencionó los otros cuatro nombres, donde Ricochet es la otra persona de ese listado que trabaja actualmente para WWE.

"Roman Reigns, Will Ospreay, Richochet, Ibushi, digo, vamos con Ibushi y Don Callis. ¿Qué tal?"

Chris Jericho siempre elogió a Roman Reigns cada vez que le han hecho preguntas similares en el pasado, y no es sorprendente que esté en su lista. Jericho siempre ha mantenido que estaría en la cima de su lista de deseos y luego agregó:

"Pondría a Roman Reigns en la parte superior de esa lista de deseos para cualquiera porque no solo es un gran trabajador, es un tipo genial. Si lo dejaran ser él, sería la estrella más grande de la industria de verdad. Así que es un tipo al que me encantaría tener en mis manos".

Si bien es cierto el hecho de que Chris Jericho quiere a Roman Reigns en AEW, quizás es el menos probable de que cambie de aires dado que, además de su contrato a largo plazo, es uno de los preferidos en WWE, y a quien buscan posicionar como la "cara de la compañía". Sin embargo, alguno de las otras cuatro personas quizás encuentre un camino hacia AEW en el futuro.

