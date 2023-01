Chris Jericho prevé cuando pensará en su retiro

“No creo quenadie cuando tiene 19 años piense en el retiro. Yo realmente nunca dije: ‘Vale, voy a hacerlo por tanto tiempo’, y todavía no lo he dicho. No sé cuánto tiempo voy a hacer esto porque esa no es la manera en que pienso. Cuando la gente pregunta: ‘¿cuánto tiempo vas a hacer esto?’, yo respondo ‘no sé’. Cuando sienta que ya no quiero hacerlo. Y no me siento así en absoluto en este momento (…)”. De esta manera hablaba Chris Jericho sobre su retiro en 2021.

► Chris Jericho habla de su retiro

¿Ha cambiado de opinión en 2023? Recientemente, estuvo hablando de ello en WTF with Marc Maron.

“La gente dice: ‘Bueno, ¿cuánto tiempo más vas a hacer esto?’. Podría terminar mañana, [o] podría terminar dentro de cinco años, ¿o a quién le importa? Sting tiene 63 años y sigue haciendo grandes cosas. Entonces, ¿quién sabe, hombre? Para mí, siempre que puedas competir a un alto nivel, como si tuviera un alto estándar para mí mismo. Si salgo y dos, tres, cuatro veces seguidas me siento como: ‘Uf, estoy empezando a sentir que no puedo seguir’, renunciaría“.

No, Jericho no ha cambiado de perspectiva sobre su adiós a los encordados. ¿Y por qué habría de hacerlo? Tan solo teniendo en cuenta lo bien que le ha ido en este tiempo. No solo sigue dando grandes combates y grandes segmentos sino que además fue durante 80 días el Campeón Mundial ROH. Y si pensamos en Sting, él tiene 10 años menos, así que… Debería estar prohibido que luchador grandioso como Chris Jericho cumpliera años.

