Chris Jericho prevé que AEW All In: Texas congregará a 25 mil personas a pesar de que algunos creen que All Elite Wrestling va a fracasar. Ya lo leíamos anteriormente afirmando que la emisión de los shows en Max es el camino hacia el futuro y ahora -tomando sus recientes declaraciones en TV Insider– «The Nueve» se muestra feliz y orgulloso del presente de la casa Élite.

«Creo que hemos hecho un buen trabajo reconfigurando los recintos en las últimas semanas. Siento que las multitudes han estado mucho más encendidas en estos edificios más pequeños. Quiero decir, escucha, no creo que importe cuán grande sea el lugar; lo que realmente importa es qué tan caliente está la multitud.

Vimos que el Hammerstein Ballroom tuvo una apariencia increíble y una energía fantástica. Lo mismo ocurrió en las últimas semanas en Charlotte y Athens, Georgia. En esta era, el ingreso por televisión es clave, especialmente con AEW obteniendo su nuevo acuerdo con Warner Brothers Discovery«.

«Eso es puro éxito y pura ganancia. Puede haber detractores que quieran predecir el fin de AEW por usar recintos más pequeños, pero es una estrategia inteligente. Creo que el producto está mucho más fuerte ahora porque el público está más involucrado. Todo está conectado.

Estamos emocionados por nuestro show en Australia y por ir a Texas en julio para All In, que todavía está a siete meses de distancia. Algunos dicen: ‘Solo han vendido 10,000 boletos’. Sí, pero quedan siete meses. Vamos a tener 25,000 personas ahí. Hoy en día, la gente compra entradas en la última semana. Créeme, lo sé por Fozzy.

Creo que hay muchas cosas positivas. Pienso que nuestra lucha es la mejor en el negocio. Creo que nuestro roster es el mejor en el negocio. Hay cosas en las que podemos mejorar, pero eso pasa en cualquier empresa. Estoy muy feliz y orgulloso de dónde estamos como compañía en este momento.»

