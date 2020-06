Chris Jericho ha sido el corazón y el alma de All Elite Wrestling desde que esta nació en enero de 2019. La ex superestrella de la WWE fue el primer campeón mundial de AEW después de derrotar a Adam Page en el PPV All Out en agosto de 2019.

El reinado de Chris Jericho duró 182 días hasta que perdió el Campeonato Mundial de AEW contra Jon Moxley en AEW Revolution en febrero de 2020. No obstante, aún fuera del panorama titular sigue siendo una de las piedras angulares de la marca.

► Chris Jericho no volverá a WWE

Chris Jericho regresó con otra edición de su serie semanal en vivo titulada Saturday Night Live, que aparece en su página de Facebook y canal de YouTube. Jericho formó parte de una sesión de preguntas y respuestas esta semana, y respondió a varias de las interrogantes formuladas por los fanáticos.

Una de las preguntas más interesantes durante la sesión de anoche fue si estaría o no listo para regresar a la WWE bajo la circunstancia especial de ser una aparición única, inclusive mencionaron a SummerSlam demanera específica. Chris Jericho explicó que no podría aparecer en otra compañía de lucha durante mucho tiempo, ya que actualmente está bajo contrato con AEW.

Le Champion agregó que no estaría preparado para una aparición de una sola noche, especialmente en WWE. Jericho concluyó afirmando que espera estar en All Elite Wrestling a largo plazo.

"No puedo, todavía estoy bajo contrato por un buen tiempo. No creo que me guste hacer una única aparición en alguna otra parte, especialmente WWE. Espero estar con AEW por mucho, mucho, mucho tiempo. Espero que eso responda vuestra pregunta".

Chris Jericho pasó la mayor parte de su carrera en la WWE y considerando su firme deseo de ser un miembro activo de la lista de AEW por un período prolongado; No debemos esperar que regrese a la WWE pronto, y a sus 49 años puede que no lo veamos en un ring de WWE mientras trabaje para la familia Khan.