Recientemente, el Campeón Mundial de Peso Completo ROH, y gran veterano del ring, Chris Jericho, fue entrevistado por Chris Van Vliet, y allí dio bastante de qué hablar. Uno de los temas más interesantes fue su retiro del ring.

A sus 54 años de edad, Jericho se sigue manteniendo en un nivel luchístico decente, aunque, en ocasiones, sus presentaciones no sean las mejores. Lo cierto es que, aunque no dijo cuándo colgará o planifica colgar las botas, sí dijo que no sabe si está interesado en una lucha de retiro. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Chris Jericho no sabe si hará un último combate para su retiro

«Es extraño para mí, no sé si quiero tanta pompa y ceremonia. No estoy seguro de si es idea de John Cena o de la empresa, su tour de retiro en WWE. Pero, un gran combate de retiro implica mucha presión. Como el último de Sting, fue muy bueno, pero imagina si no lo hubiera sido. Imagina el de Ric Flair ante Shawn Michaels, fue una gran lucha, pero luego Flair dijo: ‘Dios, quiero volver’.

«Es como una banda de rock, ¿por qué ponerle ese sello definitivo? Esta es la gira de retiro y luego decides regresar. Para mí, simplemente dejo que las cosas fluyan y veo dónde estoy. Una vez más, no tengo el ego que exija una gira de retiro oficial o una lucha de retiro. Si es algo que considero interesante, divertido y que me parezca genial, entonces quizá lo haría».