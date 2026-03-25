Chris Jericho no planea retirarse todavía

Tras permanecer en AEW desde el 2019, Chris Jericho donde además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, los rumores de su salida de allí cobraron fuerza durante los últimos meses del 2025, e incluso no había aparecido en la programación desde el pasado mes de abril, generándose un eventual regreso a la WWE. Sin embargo, el veterano luchador no ha aparecido porque eventualmente se conoció que su contrato con la compañía de Tony Khan sigue «congelado» debido a su larga para.

► Chris Jericho hace una reseña sobre su carrera

A sus 55 años y con 35 años de trayectoria, Chris Jericho afirma que aún le queda tiempo en el ring, aunque no sepa con exactitud cuánto. Tras su ausencia de la programación de AEW desde abril de 2025 y el reciente regreso de su personaje «List of Jericho» a la nostalgia en un evento para fanáticos, el debate sobre su futuro ha resurgido.

Durante una entrevista reciente con GamesHub, Jericho describió su situación actual en la industria, destacando lo excepcional que es mantenerse activo y capaz después de más de tres décadas. Luego, habló sobre cómo ha ido enfocando su carrera y mencionó que no tiene un plazo fijo para definir su retiro, pero confía en que aún le queda mucho por delante.

“Lo que me preocupa de los luchadores actuales es que yo, a mis 55 años, con 35 años de carrera por delante, todavía me queda mucho por delante. No sé si será un año, dos, cuatro… no estoy seguro”.

“Pero no sé cuántos de los que trabajan ahora tendrán la opción de seguir 35 años. Ojalá todos. Pero ya se puede ver lo que hacen las lesiones graves: una mala operación de cuello lo cambia todo”.

“La longevidad puede ser más difícil de mantener cuando se le da tanta importancia al aspecto físico a expensas del carisma y la personalidad. Recuerdo la primera vez que me lesioné. Creía que era invencible”.

“Estaba en León, México, hice un salto por encima de la tercera cuerda, y el tipo que se suponía que debía atraparme —un tal Masaka— simplemente se hizo a un lado. Aterricé sobre las sillas de la arena, de las de antes, atornilladas al suelo. Me lastimé el brazo y pensé: ‘Oh, de verdad podría lesionarme haciendo esto’”.

“Después de eso, empecé a ser más astuto y a discernir qué movimientos valían la pena el riesgo. Los que lo entienden pronto son los que tienen una carrera larga”.