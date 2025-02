El legendario luchador, Chris Jericho, ha hablado acerca de los cánticos que desde hace un año se escuchan en las arenas cada vez que aparece en AEW, aunque, claro, la fuerza de los mismos ha caído un poco.

En entrevista reciente con Chris Van Vliet, Chris Jericho reveló que no le afectan estos cánticos, sino, todo lo contrario, le ayudan para mejorar. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Chris Jericho responde acerca de los cánticos de «¡Por favor, retírate!»

«Mira, es una de esas cosas. Cuando estaban en su punto más alto, por supuesto que siempre pensaba, ‘Ok, puedo hacer una camiseta con esto. Puedo hacer de esto toda una historia’. Pero con el tiempo, se fueron apagando, dejaron de hacerlo. Además, siempre fui bueno para callarlos. Como en Nueva York, cuando gritaban ‘Please retire’, tomaba el micrófono y decía:

«‘Ya sé por qué quieren que me retire. Porque quieren que juegue para los Yankees de Nueva York y tal vez así puedan ganar una Serie Mundial, pero eso no va a pasar.’ ¡Buuuu! Y ahí se acababa. Es como dijo Seinfeld hace años, o cualquier gran comediante de stand-up. Yo tengo el micrófono. No puedes abuchear a alguien cuando ese alguien tiene la voz más fuerte. Así que sí, lo de ‘Please retire’ fue bueno. Fue divertido”.

Sobre si se lo toma personal:

«No, no me lo tomo personal. Nadie que realmente me conozca dice ese tipo de cosas. Y probablemente, si los viera en la calle, me saludarían. Cada vez que voy a una convención o algo así, mis filas son larguísimas. No lo digo desde un punto de vista ególatra, pero llevo mucho tiempo haciendo esto, y muchas personas tienen grandes recuerdos de las distintas épocas en las que he estado».