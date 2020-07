Aunque es una de las más grandes figuras de la lucha libre moderna, y ha estado involucrado en un montón de historias y de luchas, muchas de ellas memorables, Chris Jericho no siempre pudo hacer todo lo que quiso. Dos grandes nombres que le quedaron pendientes por enfrentaron fueron los de Owen Hart y Bret Hart.

► Chris Jericho no luchó con Owen Hart y Bret Hart, ni siquiera en entrenamientos

Así lo reveló Chris Jericho durante su más reciente Saturday Night Special:

"Cuando vi por primera vez Stampede Wrestling, lo primero que pensé era que sabía en dónde estaba Calgary, y que sabía cómo podía llegar allí. Y allí era en donde quería entrenar. Por eso es que Owen Hart fue una gran influencia para mí, porque yo sabía dónde vivía él. Cuando comencé a interesarme en ir al campamento de lucha libre profesional de los Hermanos Hart, Owen era el tipo que estaba totalmente arriba en el gusto del público en ese momento.

"Si pudiera ser como Owen Hart, luchar contra Owen Hart, convertirme en pareja luchística de Owen Hart, sería genial, pensaba en aquel entonces. Y hasta dibujaba imágenes de él y yo, lo que puedes ver en el episodio de Dark Side Of The Ring que se emitió acerca de él.

"Pero él era un tipo que realmente me intrigaba. Y yo realmente quería luchar con él y trabajar con él. Y si me hubieras preguntado cuáles eran mis 10 principales razones para dejar WCW cuando me fui a WWE, probablemente la número 10 o 9, sí, no no la razón principal, pero una de ellas, hubiera sido que esperaba tener la oportunidad de luchar contra Owen Hart y eso nunca ocurrió. Así como tampoco nunca pude luchar contra su hermano, Bret".