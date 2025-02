Chris Jericho: «No elijo mis oponentes en AEW»

El talentoso luchador de AEW y respetado veterano de la lucha libre profesional, Chris Jericho, sorprendió recientemente al hablar con Chris Van Vliet y revelar que, pese a lo que algunas personas pudieran pensar, ahorita que está en AEW, no tiene poder creativo. Al menos, no para decidir con quién luchar.

Dice que aunque hace sugerencias, siempre está abierto a que la última palabra la tiene siempre su jefe, el presidente, Tony Khan. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Chris Jericho habla de si elige sus rivales o no en AEW

«Yo no elijo nada. Puedo hacer una sugerencia, pero la mayoría de las veces es Tony quien decide con quién quiere que trabaje. Por ejemplo, con Mark Briscoe, ambos queríamos trabajar juntos y sabíamos que podíamos tener grandes combates. Me encantó trabajar con Mark, fue una gran mini-rivalidad… o bueno, supongo que fue una rivalidad, porque duró un par de meses. Eso fue algo que ambos propusimos a Tony.

«Pero la mayoría de las veces, como este asunto con Rated FTR, fue idea de Tony. Así que sí, sigo trabajando para mi jefe y, hasta donde recuerdo en los seis años que llevo en AEW, nunca he dicho que no a algo. Puede que algo no me guste, pero tengo que intentar hacer que funcione o proponer una alternativa mejor, siempre y cuando el jefe la apruebe. Si el jefe quiere hacer lo que él quiere hacer, ese es mi trabajo. Así que eso es lo que hacemos».

Sobre la frase de batalla que más lo sorprendió:

«‘You just made the list!’ ‘¡Acabas de entrar a la lista!’ Hasta el día de hoy la gente sigue hablando de ella. Nunca sabes qué es lo que se volverá popular y qué no. Pero ver cómo esa frase sigue vigente, con la gente pidiéndome que los agregue a la lista, es sorprendente. Es como estar en una banda. No sabes qué canción será un éxito y cuál no. Puedes apostar todo por una y no funciona, y luego con otra en la que no tenías fe, empiezas a ver pancartas en el público, la gente reacciona y piensas: ‘Wow, aquí hay algo especial’. Lo mismo pasó con ‘Hi guys’. Dejé de hacerlo porque estaba recibiendo una reacción de héroe. Pero es algo que guardas en el bolsillo y sigues adelante. A la gente simplemente le gusta sentirse parte del espectáculo.»



Sobre el «Jericho Vortex»:

«Es curioso cómo me he convertido en el enemigo público número uno… como villano, por cierto. ¿No se supone que ese es el objetivo? ¿Que la gente no te quiera cuando eres villano? Tal vez soy más inteligente que todos y los estoy manipulando para que hagan exactamente lo que quiero. ‘¡Vete a la mierda, ya retírate!’. Bueno, ¿no se supone que eso es lo que debería provocar un villano?

«Yo solo miro los ratings, y 9 de cada 10 veces, mis segmentos suben. Siguen siendo de los más vistos del show. Eso me dice que lo que sea que estoy haciendo, está funcionando. Pero sí, tengo una diana en la espalda por eso. Y nuevamente, ese es el objetivo, soy el villano del programa. La opinión pública cambia por ciclos, y cuando has estado en el negocio tanto tiempo como yo, especialmente en el nivel más alto, eso hace que la gente se moleste.

«Siempre me ha encantado el concepto del ‘Jericho Vortex’ y esa idea de que cualquiera que trabaje conmigo se hunde. Nómbrame uno. Dime una persona que haya trabajado conmigo y que haya salido perjudicada. Quizás después no subieron aún más, pero eso no depende de mí. Yo no soy quien maneja la empresa. Lo único que puedo hacer es influir en las historias en las que trabajo.

«Pero todos los que han trabajado conmigo han subido de nivel. Pasé un año con MJF y mira dónde está. Danny García, Sammy Guevara… Daddy Magic la semana pasada salió de la mesa de comentarios y recibió una gran ovación. ¿Quién crees que lo puso en esa posición? Big Bill y Bryan Keith han crecido muchísimo al trabajar conmigo. No voy a repasar toda la lista de nombres, pero sé muy bien cuáles son mis intenciones, y no es enterrar a nadie. Es ayudar a construir a la mayor cantidad de luchadores posible y darles experiencia para que aprendan a cargar con el espectáculo por su cuenta».