Chris Jericho: «Místico, vas a tener la lucha más importante de tu carrera»

Chris Jericho se enfrentará a Místico en una lucha mano a mano durante la celebración del 91 Aniversario del CMLL, en lo que ya se considera un «dream match». Ambos gladiadores están listos para este esperado combate.

Hace unas semanas, Jericho sorprendió al aparecer en la Arena México y atacar a Místico, quien acababa de luchar. Este inesperado ataque desencadenó una serie de desafíos y finalmente se acordó un enfrentamiento entre ambos para el 13 de septiembre. Desde entonces, los luchadores no han cesado de atacarse mutuamente.

Recientemente, Jericho envió un video a Místico en el que le recuerda que él es el «corazón de ratón», en alusión a que Jericho es conocido como el «corazón de león».

«Desde que te ataqué hace unas semanas en la Arena México, el mundo ha estado alborotado. Es la primera vez en 29 años que Chris Jericho se presenta en México y, además, será mi primera vez en el evento del Aniversario. «El 13 de septiembre será la lucha más grande e importante de tu carrera. Esa noche, Chris Jericho te humillará y demostrará que soy el mejor luchador de todos los tiempos. ‘El Árbol del Aprendizaje’ te dará una lección», afirmó Jericho en el video.

¡Chris Jericho tiene un mensaje para Místico! ¡Se acerca el mano a mano que tendrán en el #91AniversarioCMLL! 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/5P6Lo6oSLQ|| @AEW , @IAmJericho, @caristicomx pic.twitter.com/1w7EOEQMAW — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 10, 2024

► Los luchadores de AEW en el Grand Prix

La colaboración entre el CMLL y AEW sigue dando frutos. Además de la llegada de Jericho para el 91 Aniversario, en el Grand Prix se presentarán Kyle Fletcher y Claudio Castagnoli como parte del equipo del resto del mundo.

Se esperaban otros nombres para este evento; sin embargo, por la cercanía con All In, no se pudo pactar más nombres, aunque AEW no dejó de señalar de