Chris Jericho está desarrollando una cada vez más llamativa carrera como actor de películas y series a medida que se ha convertido en un icono de la lucha. Sin ir más lejos, recientemente se lanzaba el tráiler de su nuevo estreon, ‘Dark Match‘. El anterior fue ‘Terrifier 3‘. También tiene pendientes ‘The Walk-On’s‘ y ‘Self Storage‘.

A group of wrestlers find out just how real wrestling can get when they become the guests of honor at a match held by Satanists.

With an ensemble cast led by living legend Chris Jericho, DARK MATCH premieres January 31 on Shudder. pic.twitter.com/fTUnMT6Gn5

— Shudder (@Shudder) January 8, 2025