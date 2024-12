Camino a su defensa ante él del Campeonato Mundial de ROH en Final Battle, Chris Jericho elogia a Matt Cardona a lo grande comparándolo con Bret Hart, con quien «The Nueve» no tuvo la ocasión de compartir mucho tiempo en WWE (o WCW), aunque sí lucharon juntos en dos ocasiones en 2010, en Raw y SummerSlam.

► Una reinvención drástica

«Solo el hecho de que estemos haciendo esto ya es algo especial. El hecho de que sea en Hammerstein, con la vibra que se espera. No creo que nadie esperara que Matt Cardona respondiera a este desafío. Él no es un regular de AEW. No lo hemos visto mucho. Chris Jericho, siendo el campeón de Ring of Honor, pasé dos años haciéndolo como el Ocho y aquí estamos nuevamente como el Nueve. Hay mucho pasando con Ring of Honor. Hay muchos posibles acuerdos televisivos de los que hablar y discutir. ‘Ring of Honor tiene un estilo de lucha único.’ El estilo de lucha es llenar estadios con una buena historia y dos buenos personajes que la gente quiere ver en el ring. Eso es lo que hemos hecho. Estoy muy contento con esta construcción que hemos creado en las últimas tres semanas. No creo que haya podido ir mejor.

Don’t miss it! THIS FRIDAY at #ROHFinalBattle! Stream it exclusively on #HonorClub!

📺 Watch live at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/DhvSwzMZGf — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) December 17, 2024

«Sé que las ventas de boletos prácticamente se han duplicado después de que se anunciara este combate. Vamos a llenar el lugar, si es que no lo hemos hecho ya. Va a ser especial solo por el hecho de que estaremos allí. Estoy emocionado por ello. Matt Cardona ha hecho un buen trabajo reinventándose y recreándose, y me atrevo a decir que me recuerda mucho a Bret Hart. Todo lo que hace es muy sólido. Se ve genial. Es muy básico, pero en el mejor sentido. Matt no es el tipo de persona que va a hacer un moonsault desde la parte superior del balcón, y yo tampoco. Dejaremos eso a los chicos que hacen eso. Espero que nos golpeemos mutuamente con una multitud ruidosa que ya está harta de que Jericho se proclame el Rey de Nueva York y venga a Hell’s Kitchen en el Bronx a través del Staten Island Ferry», dijo Jericho de Cardona en Busted Open Radio.