Chris Jericho: "Logan Paul es benéfico para la lucha libre"

Aunque WWE generó polémica cuando le dieron una oportunidad titular a Logan Paul solamente en su tercer combate, estaba claro que Arabia Saudita quería al popular YouTuber y que la empresa vio una posibilidad de programar una lucha que diera de qué hablar.

Y eso ocurrió, pero el motivo principal fue el que Paul y Reigns dieron realmente un combatazo. Al respecto, le preguntaron a Chris Jericho en una reciente entrevista con Howie Mandel, y allí dijo que estaba de acuerdo con que Paul esté en la lucha libre profesional, pues es algo benéfico para el negocio. Estas fueron sus declaraciones:

► Chris Jericho defiende a Logan Paul y su incursión en la lucha libre profesional

«Yo creo que es genial. Creo que es increíble. Cada vez que puedes conseguir que alguien del mundo exterior de la lucha libre llegue a este mundo y se destaque, es genial. Logan Paul es bueno para el negocio. Logan Paul hace bien a la lucha libre porque atrae más miradas al show, de personas que tal vez no ven lucha libre o que solo ven boxeo. Es un movimiento inteligente.

«Si otros luchadores no están contentos con la exposición que tiene y todo lo que representa, entonces no entiende el negocio. Lo más importante es la venta de boletos. Eso es lo más importante. No me importa si es un show con Logan Paul, con Howie Mandel o el regreso al ring de Stone Cold Steve Austin.

«Se llama programar estrellas para dar publicidad a algo. Si funciona, para mí está bien. Siempre habrá gente que se enojará porque Logan Paul esté en la lucha libre, pero si algo funciona, no puedes preocuparte por las personas que se enojan porque, probablemente, no lo entienden. Probablemente, los que se enojan sean personas más jóvenes.