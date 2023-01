Cuando Chris Jericho habla de lo que más sabe, y no me refiero a cantar, hay que callarse y prestar atención. Eso hicimos allá por diciembre de 2017, poco antes de que el veterano protagonizara un señor combate contra Kenny Omega en Wrestle Kingdom 12.

Bajo entrevista con Vice Sports, Jericho explicó la importancia de la construcción de dicho duelo y el peso que toda buena historia tiene sobre una lucha.

«[…] Yo siempre pienso en la historia. Me importan una mie*** los buenos combates, me importan las historias que te llevan a ese combate. Es lo más importante. Es la manera de pensar a la vieja usanza, donde aunque este combate no sea muy bueno, me haré con tu dinero, chico. Te haces con el dinero de la gente para llevarlos allí. Y entonces quieres dar un buen combate, pero para mí no es algo tan importante como la historia que te conduce a él».