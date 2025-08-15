Chris Jericho: «Hulk Hogan me consideraba un tipo brillante»

No hace mucho falleció Hulk Hogan, una de las figuras más grandes en la historia de la lucha profesional. Como era de esperarse, varias estrellas que compartieron vestidor con él han recordado anécdotas junto al “Hulkster”. Entre ellas está Chris Jericho, quien en el más reciente episodio de su pódcast Talk is Jericho habló de sus experiencias con Hogan en WCW.

► «Eres un tipo brillante», le dijo Hogan a Jericho

Jericho contó que, en una ocasión, Hogan entró al vestidor, se le acercó y le dio un apretón de manos, diciéndole que lo consideraba brillante.

«Hulk Hogan nunca jamás entraba a los vestidores de los jóvenes. Escuché a Hogan decir: ‘Está aquí Chris Jericho?’… Y cruzó los vestidores y dijo, ‘Brother, eso estuvo maravilloso, déjame darte un apretón de manos. Eres un tipo brillante’. Y estrechó mi mano en frente de todo el maldito vestidor… Raven estaba ahí. Konnan y todos los chicos, vieron a Hulk Hogan entrar al vestidor, para buscarme y estrecharme la mano. Yo en ese momento pensé que estuvo jodidamente genial».

El también conocido como »The Ayatollah of Rock N’ Rolla», hizo énfasis en su tiempo en WWE, y de cómo compartieron vuelo en el jet privado de Hulk Hogan.

»Parte del trato en ese entonces, era que Vince debía llevar al ‘Hulkster’ en su avión privado a los shows... Frecuentemente él me invitaba a subir a su avión y me llevaba»

Jericho compartió una anécdota graciosa de como ese privilegio terminó abruptamente.

«Montreal fue el último show en el que estuvimos juntos… Me dijo algo como, ‘Brother, no puedo llevarte a casa en mi jet privado esta noche. En el momento en el que nuestro evento en Canada terminó, también terminé contigo».