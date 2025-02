Chris Jericho: «He ayudado a los jóvenes de AEW»

El legendario luchador Chris Jericho, actual Campeón Mundial de Peso Completo ROH, habló en entrevista con Chris Van Vliet y allí reveló su opinión acerca de las críticas que le han hecho a lo largo de esta etapa final de su carrera. Y es que muchos fans consideran que Jericho, a sus 54 años de edad, ya debe retirarse de la lucha libre profesional.

Y otros dicen que con su éxito, con el hecho de ganar el título mundial de ROH, está obstaculizando la carera de varios luchadores jóvenes. Sin embargo, Jericho aseguró que él nunca ha obstaculizado la carrera de los jóvenes, sino al contrario, las ha impulsado, como está tratando de hacer ahora con Big Bill y Bryan Keith. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Chris Jericho se defiende de las críticas que indican que opaca a los luchadores jóvenes

«Siempre me ha gustado el concepto del ‘Vórtice de Jericho’ y la idea de que cualquiera que trabaje conmigo termina siendo arrastrado hacia abajo. Nombra uno. Nombra a una sola persona que haya sido arrastrada hacia abajo por trabajar conmigo. Tal vez después no llegaron más alto, pero eso no depende de mí. Yo no soy quien maneja la dirección creativa de toda la empresa.

«Lo único que puedo hacer es influir en las historias en las que trabajo. Pero todos los que han trabajado conmigo han llegado a un nivel más alto. Pasé un año con MJF y mira dónde está. Lo mismo con Daniel Garcia, Sammy Guevara… La semana pasada, Daddy Magic dejó la mesa de comentarios y recibió una gran ovación. ¿Quién crees que lo puso en esa posición?

«Big Bill y Brian Keith han crecido muchísimo trabajando conmigo. No voy a repasar toda la lista de nombres, pero sé bien cuáles son mis intenciones. Y no es enterrar a nadie, sino impulsar a tantas personas como sea posible y darles la experiencia necesaria para que aprendan a cargar con el peso del negocio por su cuenta».