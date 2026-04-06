Chris Jericho habría renovado contrato con AEW

Tras permanecer en AEW desde el 2019, Chris Jericho donde además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, los rumores de su salida de allí cobraron fuerza durante los últimos meses del 2025, e incluso no había aparecido en la programación desde el pasado mes de abril, generándose un eventual regreso a la WWE. Sin embargo, el veterano luchador no había aparecido porque eventualmente se conoció que su contrato con la compañía de Tony Khan sigue «congelado» debido a su larga para, aunque finalmente hizo su regreso a las pantallas durante el reciente episodio de AEW Dynamite para aclarar que «AEW es su casa».

► AEW renovó a Chris Jericho con una oferta lucrativa

El futuro de Chris Jericho se convirtió en tema de conversación tras meses de especulaciones que lo vinculaban con la WWE, pero una nueva actualización ha aclarado por qué finalmente se quedó en AEW. Así lo confirmó Sean Ross Sapp durante una reciente sesión de preguntas de Fightful Select, donde se abordó los rumores sobre el estado del contrato de Jericho y se confirmó que este firmó un nuevo acuerdo con AEW después de que su contrato anterior se extendiera por inactividad.

Sapp explicó que Jericho pudo explorar sus opciones y mantuvo conversaciones con la WWE, lo que solo alimentó las especulaciones sobre un posible regreso. Sin embargo, AEW intervino con una oferta más atractiva que selló el acuerdo y aseguró la permanencia de Jericho en la compañía en el futuro previsible.

“Sí, (Chris Jericho) firmó un nuevo contrato. Le habían extendido el anterior por inactividad, pero seguirá allí por un tiempo. Estoy intentando averiguar muchos detalles, pero prefiere mantenerlos en secreto”.

“Sí, habló con la WWE… Pero AEW le ofreció más dinero y un contrato más favorable”.

Con esto, se pone bajo tierra (al menos por ahora) cualquier especulación en torno a poder ver a Chris Jericho de regreso a la WWE, y esta situación demuestra lo competitivo que se ha vuelto el negocio cuando las grandes estrellas están a punto de convertirse en agentes libres. El interés de la WWE mantuvo vivos los rumores durante meses, pero la disposición de AEW a ofrecerle más dinero fue decisiva para que una de sus estrellas más veteranas siguiera con ellos.