Chris Jericho fue reconocido en Canadá, tendrá su calle

Chris Jericho, una de las grandes estrellas de AEW, ha sido honrado con una calle que llevará su nombre en su ciudad natal de Winnipeg, Manitoba. Además, también recibió la Medalla del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II de manos de la primera ministra de Manitoba, Heather Stefanson, por su trabajo filantrópico y desinteresado en la comunidad.

Jericho se mostró emocionado por la honra recibida y declaró que tener una calle con su nombre en la ciudad donde creció es un gran honor y significa mucho para él. Además, destacó su orgullo por ser originario de Winnipeg y por representar a su ciudad en todo el mundo.

El reconocimiento de Jericho se debe a sus años de esfuerzos consistentes y constantes por ser un gran embajador de Winnipeg, trabajando con varias organizaciones benéficas y donando para ayudar a las víctimas de incendios forestales, así como también participando en juegos de hockey benéficos en apoyo de diversas fundaciones.

Varias horas antes del show de Jericho en Winnipeg con AEW este miércoles 15 de marzo, el alcalde de la ciudad, Scott Gillingham, realizó una conferencia de prensa donde anunció que la calle Wordsworth Way entre Browning Boulevard y Westwood Drive será nombrada honorariamente como Chris Jericho Way.

AEW publicó un video contando este nombramiento, el cual fue publicado durante Dynamite.

🎖️Congratulations to Winnipeg's own @IAmJericho for being a recipient of a Queen Elizabeth II Platinum Jubilee Medal (Manitoba), presented by The Honourable @HStefansonMB, Premier of Manitoba and Mr. Brad Robertson, Chief of Protocol! pic.twitter.com/GWPzHOkb33

— All Elite Wrestling (@AEW) March 15, 2023