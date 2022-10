Chris Jericho: «Finn Bálor, ¡soy tu fan número 1!»

La Superestrella WWE, Finn Bálor, quien actualmente forma parte de una de las historias televisivas más destacadas de WWE, junto con su grupo conocido como The Judgment Day, concedió una entrevista recientemente al Superstar Crossover Podcast, y allí le preguntaron acerca del impacto de Chris Jericho en el negocio de la lucha libre profesional. El irlandés reconoció el gran aporte de Bálor, y sin pensarlo, hasta nombró a AEW en busca de elogiarlo:

«Chris Jericho no es solo una leyenda de AEW, o no es solo una leyenda de WWE, o no es solo una leyenda de la lucha libre japonesa. Chris Jericho es una leyenda de todo este negocio. Es un luchador increíble. Ha sido capaz de adaptarse y cambiar su personaje para adaptarse a múltiples generaciones y siento que es un tesoro de esta industria de la lucha libre».

Chris Jericho leyó un artículo en donde se repasaban estas declaraciones, y decidió responder también a las palabras del Demon King, a través de su cuenta oficial de Twitter:

Thank you @FinnBalor!! I think you know Im your biggest fan. And if you don’t, you know now! #moonpose https://t.co/OQKNVXLnxA

