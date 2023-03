Chris Jericho explica por qué llama Floyd a su bate

Chris Jericho aparece siempre en AEW acompañado por un bate, desde los tiempos de la pandemia. Como si le hiciera falta otro arma además de su inteligencia, su talento, su arsenal de movimientos, su facción y su conocimiento. No lo utiliza demasiado habitualmente pero tampoco han faltado las ocasiones en que lo ha hecho. Y, como bien sabemos, el nombre de su arma favorita es Floyd. Ahora, ¿cuál es el motivo de que lo llame así? Durante una reciente entrevista con NHL.com, “The Ocho” lo dio a conocer.

“Historia real. ¡¿Cómo te tragas tu propia lengua?! Pero lo hizo, y hasta el día de hoy en AEW, el bate que llevo se llama Floyd. Estaba buscando un nombre (similar a) Lucille -el bate de Negan en The Walking Dead- y por alguna razón, Floyd Thomson apareció en mi cabeza. Entonces, el nombre en mi bate en AEW proviene de Floyd Thomson, ex jugador de los St. Louis Blues, quien se tragó su propia lengua“.

Floyd Thomson tuvo una carrera como jugador de hockey sobre hielo profesional de 1969 a 1982, pasando por diferentes ligas, siendo la NHL la más importante de ellas; realmente, no existe ninguna por encima en este deporte. En ella, en la posición de ala izquierda, siempre jugó para los Azules de San Luís. Llegó a jugar un total de 411 partidos, anotando 56 goles y 97 asistencias al máximo nivel.

