The Learning Tree es tanto el nuevo apodo de Chris Jericho como el trío que lidera junto a «The Redwood» Big Bill y «The Bad Apple» Bryan Keith en AEW. También es la siguiente evolución del luchador veterano que ha convertido el reinventarse en una de sus señas de identidad y en uno de los factores que lo mantienen en la primera plana del pro wrestling después de más de tres décadas. La idea está recibiendo todo tipo de reacciones de los fanáticos, buenas y malas, y el primer Campeón Mundial de la casa Élite las aborda en Sports Illustrated.

The «For the World» Champion «The Learning Tree» Chris Jericho sends a threatening message to Katsuyori Shibata! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@IAmJericho pic.twitter.com/2xUSCbq8tB — All Elite Wrestling (@AEW) July 28, 2024

► Las idea tras The Learning Tree

«Soy un firme defensor de dejar que la historia te guíe, en lugar de forzarla. Esto me permite evolucionar. El concepto del ‘Learning Tree’ es tomar la negatividad de las redes sociales y convertirla en una reacción. Eso es lo que se trata la lucha libre: hacer que la gente reaccione a lo que estás haciendo. También hay un aspecto serio: mira los duros ataques que hemos hecho a Samoa Joe, Hook y [Katsuyori] Shibata. Es algo que ha definido mi carrera, y es una de las razones por las que he podido seguir en la cima durante tanto tiempo, lo que a veces molesta a algunas personas. Esto es lo que hago. Nunca he querido ser un acto de nostalgia ni descansar en mis laureles. Tampoco he tenido miedo de tomar riesgos y hacer algo diferente, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Creo que Big Bill es genial; me encantaba como Cass y quería trabajar con él. Tony Khan sugirió a Bryan Keith, y así nació el personaje de ‘bad apple’. La química es excelente, y estamos destacando algo nuevo, lo que nos da grandes historias que contar».

