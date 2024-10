Si hace unos días leíamos a Chris Jericho hablando de su influencia en la saga ‘Terrifier’ después del estreno en festivales y próximamente en cines de la tercera entrega, ahora atendemos a su nueva película, que lleva por título ‘Dark Match’, y se enmarca también en el género de terror, aunque en este caso añadiendo la lucha libre. Durante la reciente New York Comic Con, la popular plataforma de streaming de cine terrorífico Shudder anunció su estreno para primeros del próximo año.

New poster for @Shudder DARK MATCH starring pro-wrestler Chris Jericho & Michael Eklund

A small-time wrestling company accepts a gig in a backwoods town only to learn that the community is run by a mysterious cult leader with devious plans

Streaming on #Shudder, Jan. 31, 2025 pic.twitter.com/rzAKNGTnGk

— Rama’s Screen (@RamasScreen) October 21, 2024