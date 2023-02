Chris Jericho enfrentará a Ricky Starks en Revolution

Ricky Starks una vez más apareció en AEW Dynamite, para retar a Chris Jericho, utilizando el contrato de reto abierto que tiene para Revolution.

Aunque en un primer momento, Jericho aseguró que Starks no estaba a su nivel y rechazó el reto. Pero cuando Peter Avalon apareció para contestar el reto, The Ocho enfureció y golpeó al recién llegado.

Posteriormente, empezó a discutir con Starks y éste le picó la cresta asegurando que no podía derrotarlo sin usar a The Jericho Appreciation Society (JAS). Pero Chris se molestó tanto que decidió aceptar el reto y como estipulación su equipo no podrá intervenir.

De esta forma, en Revolution, el 5 de marzo se enfrentarán Chris Jericho y Ricky Stark en un mano a mano.