Hace unas semanas, Triple H describió así la WWE:

“Nuestros seguidores están muy ávidos de contenido. No hay nada más que se emita de forma episódica. Lo digo mucho; no somos un deporte. Somos una película sobre un deporte o un programa de televisión sobre un deporte. El interés por todas las demás cosas que suceden es tan grande como lo que sucede en el ring.La gente está muy interesada no solo en esas historias, sino también en quiénes son las personas reales detrás de esas historias. El drama detrás de ellas. Si eres más joven o quieres involucrarte mucho, el drama de las historias».

► «El pro wrestling podría ser deporte olímpico»

Y si bien estaba hablando de la compañía donde ejerce como mandamás creativo, sus palabras pueden extenderse a toda la lucha libre profesional, independientemente de que unas compañías se enfoquen más en las historias y otras en los combates así como tengan diferentes calidades de producción o programas en televisión. Y dentro de esta conversación introducimos ahora el punto de vista de Chris Jericho mientras se acercan los Juegos Olímpicos París 2024:

«He comenzado a pensar seriamente en cómo la lucha libre profesional podría ser fácilmente un deporte olímpico. Es una demostración atlética entre dos personas. Al igual que el patinaje artístico o la natación sincronizada, o cualquier otra cosa que se juzgue por puntos. Piénsalo. Soy de Canadá. Chris Jericho y Kenny Omega, los mejores luchadores del mundo de Canadá. Nosotros armamos nuestra rutina. Tienes a Will Ospreay y Michael Oku de Inglaterra, ellos arman su rutina. Luego tienes a Jon Moxley y Bryan Danielson de los Estados Unidos, ellos arman su rutina. Entonces los jueces dirían, ‘Ok, este es el mejor.’ No importa quién gane o pierda (la lucha).»

¿Qué opinas de las palabras de Jericho? ¿Y de las de HHH?