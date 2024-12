Chris Jericho descarta el clásico retiro con regreso

Alguna vez en la WCW Chris Jericho durante su rivalidad con Dean Malenko declaró que era el hombre de las 1.004 llaves, esto en burla de Malenko que era llamado el hombre de las mil llaves.

Este tipo de mofas fue lo que catapultó en los 90 al canadiense en la lucha profesional estadounidense.

Actualmente suma 34 años en la industria y su actualidad mora en AEW, donde porta el Campeonato Mundial ROH, el cual, por cierto, retuvo el 20 de diciembre ante Matt Cardona en Final Battle.

Sin importar lo anterior hace años los aficionados le gritan que se retire.

A lo que él recientemente respondió.

Lo anterior en entrevista con Josh Martinez en Z100 New York, donde el luchador de 54 años platicó sobre su última lucha.

«Nunca he hecho nada por dinero. Honestamente, nunca lo he hecho. Si haces cosas que amas, el dinero siempre llega. Si haces algo solo por dinero, usualmente no sale como quieres. Así que, para mí, sabré cuándo es el momento, y de ahí partiremos. Pero, por ahora, sigo disfrutando esto al máximo nivel que puedes disfrutar algo . Si no lo disfrutara, no lo haría. No hay manera de que lo hiciera en este momento.

«Realmente no lo he pensado, pana. Porque esto podría terminar mañana. Sting se retiró a los 65 años. Los tiempos han cambiado ahora en la lucha libre porque hay mucho dinero involucrado desde el punto de vista televisivo, y sigue siendo un negocio lleno de estrellas. Así que podrías quedarte en este trabajo mucho más tiempo del que alguna vez pensaste, siempre y cuando estés saludable y aún puedas rendir. Nunca he sido el tipo de persona que piensa en una ‘ceremonia de retiro de un año’. Eso me parece, ‘meh’.

«Pero podría haber cierto mérito en hacer un último show. Aunque no pienso en esas cosas. Realmente vivo en lo que está sucediendo ahora mismo. Estoy seguro de que cuando sea el momento adecuado, lo sabré, encontraremos una forma de hacerlo y de ahí partiremos. Pero cuando me retire, será porque me estoy retirando. No quiero hacer el clásico caso de ‘te retiras y luego regresas’.”