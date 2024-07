Chris Jericho derrota a Samoa Joe en lucha callejera

Chris Jericho y Samoa Joe se enfrentaron en un combate callejero, donde ambos luchadores mostraron su lado más rudo.

Joe comenzó el combate con un puñetazo en la cara y a partir de ese momento todo fue descontrol, pues empezaron a volar los ataques y golpes.

Incluso Jericho obtuvo un saco de herraduras para golpear a su rival. Posteriormente, aplicó las murallas, y aunque consiguió mantener a su rival ahí varios minutos, no fue suficiente.

Ambos luchadores siguieron sus ataques dentro y fuera del ring, hasta que la lucha abandonó ringside y terminó entre el público. Después llegaron a backstage, donde usaron todo lo que tenían a su alcance.

De la nada, apareció Big Bill con una silla y fue apoyado por Bryan Keith, mientras Jericho descansaba un poco. Luego, el Árbol de la Sabiduría tomó un montacargas para lanzar a Joe contra una pared, atravesándola.

Samoa Joe quedó tendido en el suelo sin poder reaccionar, por lo que el combate se dio por terminado. Al final, Joe fue llevado en ambulancia.

THIS IS NOT A SIMULATOR

CHRIS JERICHO JUST DROVE SAMOA JOE THROUGH A DAMN WALL IN A FORKLIFT#AEWDynamite pic.twitter.com/9QPoVvA7jl

— AEW on TV (@AEWonTV) July 11, 2024