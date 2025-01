En un primer momento, en Súper Luchas publicamos un informe en el que leíamos frases como las siguientes acerca de la la situación de Britt Baker en AEW: «Ella podría haber terminado con AEW«. «Una persona dijo que nadie quiere verla regresar, hablando del vestuario femenino«. «La actitud actual es que Tony Khan está lo suficientemente harto«.

La polémica estaba servida. No obstante, no mucho después publicamos un segundo informe que apuntaba a que quizá aquello se había exagerado:

«Al hablar con varias personas dentro de AEW, las historias sobre Britt Baker que circulan hoy en Internet parecen estar muy exageradas. No está siendo utilizada actualmente y no parece haber planes inmediatos para ella, pero no hay nada que indique que haya terminado con la compañía.»

► Una pieza importante

Desde entonces, no ha habido ninguna aclaración. Únicamente, la luchadora se pronunció para asegurar que no le fue infiel a Adam Cole.

Y en espera de obtener más información, Chris Jericho habla de su compañera en una reciente entrevista con The Takedown de Sports Illustrated:

«Tendrías que preguntarle a Britt sobre eso. Realmente no he escuchado nada al respecto, pero sé que obviamente es una parte muy valiosa de la empresa. Es una de las originales, probablemente una de nuestras primeras estrellas formadas en casa, y creo que hace un gran trabajo cada vez que está en el ring. Así que no la veo yéndose a ningún lado, y espero que regrese al programa porque tiene un gran personaje, una gran presencia y, una vez más, una gran base de fanáticos tanto dentro de AEW como en el mundo de la lucha libre.»

¿Qué opinas de las palabras de Jericho? ¿Y de lo que se viene diciendo de Baker?

El último combate de Britt Baker fue una victoria sobre Penelope Ford en la edición del 13 de noviembre de 2024 de Dynamite. Después, Serena Deeb apareció en el escenario, y parecía que estaban construyendo una rivalidad entre ambas. Durante el segmento, se escuchó a Baker decir: «A nadie le importa», y posteriormente, Deeb usó una camiseta con la frase «Nobody Cares» durante su lucha en la edición del 7 de diciembre de AEW Collision. Sin embargo, la ausencia de Baker ha llevado a Deeb por otros caminos.

