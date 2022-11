Aunque actualmente hay cierto respeto entre Chris Jericho y Triple H, «The Ocho» aseguró que no siempre fue así y hubo un tiempo en que la relación fue muy difícil.

Por un tiempo, ambos luchadores se enfrentaron en varias ocasiones. Incluso encabezaron WrestleMania 18, dando grandes combates, pero aunque tenían que trabajar juntos, la relación no era del todo buena.

«Había mucha animosidad de verdad, porque tuve la audacia de venir a la WWE. A la gente no le gustaba. No querían que los chicos de la WCW fueran a WWE, porque pensaban que éramos inferiores. Podías hacer diez cosas bien, pero si hacías una cosa mal, te miraban con lupa y tenías problemas. Y esos tipos tenían influencia, así que te enterraban ante Vince«, comentó Jericho en su podcast Talk is Jericho.