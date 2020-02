La derrota que el canadiense sufrió a mediados de noviembre fue una sorpresa para todos, empezando por él mismo, pero no cabe duda de que Chris Jericho se ha recuperado perfectamente con cinco victorias consecutivas desde entonces. Una de ellas ante la leyenda japonesa Hiroshi Tanahashi. Mientras, Jon Moxley todavía no ha perdido todavía en All Elite Wrestling. Solo pierde cuando va a Japón. Pero la lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW que ambos van a disputar en Revolution va a ser en Chicago, Illinois, en Estados Unidos.

► Chris Jericho critica a los Lucha Brothers

Todavía queda mucho para este PPV (29 de febrero), por lo que veremos qué ocurre en las próximas semanas, cuáles son los planes que tienen los creativos de la empresa para ambos. Unos planes en los que se tienen en cuenta lo que piensa Jericho. O al menos Jericho no duda en dar su opinión al respecto, sea buena o sea mala. Esto mismo reporta Sean Ross Sapp en un informe en Fightful Select.

«Nos han dicho que Jericho sigue siendo muy claro con lo piensa acerca de las decisiones creativas, hablando claramente entre bastidores tanto de lo bueno como de lo malo. Y eso incluye a decisiones que lo involucran y decisiones que no lo involucran».

Esto viene después de que en una entrevista con Keepin’ It 100, el mismo Jericho reveló que tuvo alguna reunión para corregir errores que estaban ocurriendo con los Lucha Bros. El campeón aprovecha para dar un tirón de orejas a sus compañeros.