Chris Jericho confirma que luchará en el 2026

Chris Jericho ha sido una figura clave de AEW, puesto que ha estado desde su fundación, y además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, a la cual ha ayudado en su crecimiento y consolidación. Durante los primeros años de la compañía de Tony Khan, tanto él como Jon Moxley, Kenny Omega y The Young Bucks, se convirtieron en las piedras angulares de AEW. Aunque el veterano ha estado ausente de las pantallas desde el pasado mes de abril, todavía se encuentra bajo contrato hasta finales de este año, aunque existen rumores sobre su posible salida y un eventual regreso a la WWE.

► Chris Jericho, entre WWE y AEW

Aunque Chris Jericho es uno de los fundadores de AEW, su futuro dentro de la compañía de Tony Khan luce incierto en este momento, ya que al estar próximo a llegar a la agencia libre, su regreso a la WWE cada vez suena más, e incluso se habla de que ya habría una oferta preparada para él, que incluiría una historia de retiro. Sin embargo, no hay nada oficial por el momento.

Durante una entrevista reciente con Tim Weisberg en WBSM, Le Champion abordó el tema de su eventual regreso al ring, afirmando que el próximo año luchará sí o sí.

«Nunca se sabe. Aún no he terminado. Todavía lo estoy resolviendo todo y ya veremos dónde termino. Estoy bastante seguro de que me verán en 2026 en un ring de lucha libre.»

Por ahora, el veterano luchador de 55 años no ha tomado ninguna decisión pública sobre su futuro, pero existe el interés tanto de WWE como de AEW, de contar con sus servicios el próximo año, y el propio Tony Khan ha sido bastante elocuente sobre esta situación afirmando que le gustaría seguir contando con los servicios del veterano luchador.