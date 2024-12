Aunque no se ha informado nada oficial en relación con ello, todo parece indicar que, para 2025, ROH por fin podrá conseguir su tan anhelado acuerdo televisivo, lo que significaría una mejora total en el propuesto de la compañía, y crear más contenido de calidad para televisión.

Recientemente, Chris Jericho apareció como invitado especial en Busted Open Radio, y allí reveló que está muy contento de poder ser parte del revivir de ROH, dijo que Tony Khan tiene un plan para volver a darle importancia a ROH y que confía tanto en Khan como en ROH. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Chris Jericho habla acerca de ROH y su posible revivir en 2025

“No soy una persona de nostalgia. Quizás quieras traer a algunos tipos que solían trabajar allí, pero muchos de esos tipos aún están en el negocio. Tal vez Bryan Danielson o alguien así. Quienquiera que esté disponible y pueda pasar.

«Para mí, se trata más de lo que estamos haciendo ahora con Ring of Honor. Hay muchas cosas en proceso relacionadas con la televisión y cosas por el estilo. Estamos tratando de poner tanto enfoque como sea posible en la marca Ring of Honor.

«Por eso, como Campeón de Ring of Honor, he estado en Ring of Honor tres semanas, y ha sido la mayor atención mediática y el mayor enfoque que la marca Ring of Honor ha tenido en Dynamite en meses, si no años, probablemente desde la última vez que fui Campeón de Ring of Honor.

Tony tiene un plan para lo que quiere hacer con eso, y estoy feliz de estar involucrado. Ha sido genial estar en Dynamite promocionando esta lucha porque este es un espectáculo de Ring of Honor. Estar en Dynamite para destacar nuestro show y luego regresar a Collision, ese es más o menos mi papel en la compañía: hacer lo que Tony quiera que haga, de la mejor manera posible, y divertirme mucho haciéndolo».