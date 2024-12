Chris Jericho comparte el verdadero motivo de su aparición en GCW

Camino a su lucha por el Campeonato Mundial de ROH -«The Nueve» retuvo ante «The Complete»- en Final Battle, Chris Jericho y Matt Cardona se encontraron en Highest in the Room 3 de Game Changer Wrestling. «The Nueve» atacó a su oponente y provocó su derrota ante EFFY, que también fue atacado por él después. Posteriormente, Tony Khan dio la siguiente explicación de la visita de Jericho a GCW:

«Matt ayudó a organizar eso. Matt me lo comentó, y obviamente, estuve feliz de enviar a Chris para promover la lucha que está sucediendo en ROH como parte del evento doble principal. Es algo en lo que pasamos semanas trabajando en ROH y en AEW TV, lo cual es algo bueno. Hay muchas luchas y cosas potenciales que podrían suceder con Matt siendo el retador y, potencialmente, el Campeón Mundial de ROH en el futuro. Es algo a lo que hay que prestar atención. Con la aparición de Matt allí, y siendo esta una lucha por el título, tenía sentido hacer algo para promocionarlo. Es muy similar a cosas que hemos hecho con otras luchas a lo largo de los años».

► Una cuestión de agenda

Pero entonces el presidente de Ring of Honor y All Elite Wrestling no contaba el verdadero motivo, lo cual sí hace el campeón ahora en Z100 New York:

“Estábamos revisando las fechas de Matt porque realmente quería hacer algo en un show independiente, ya que él es el Rey de las Indies, y quieres generar expectación con esto. Quería hacer algo que atrajera una atención extra. Estaba mirando sus fechas independientes, y él estaba en Los Ángeles en GCW, y resulta que yo tenía un evento en el Whiskey con KUARANTINE [la banda tributo a KISS de Jericho]. Literalmente, era a 20 minutos de distancia.

Cuando tienes algo que sucede con tanta serendipia, es destino. Teníamos que hacerlo. Esa es la razón básica. Todos piensan: ‘¿Es esto una rama de olivo para GCW?’ No. Simplemente resulté estar en la misma ciudad en la misma fecha con esta idea de querer atacarlo. Lo coordinamos. KUARANTINE tocó más tarde, Matt subió al ring más temprano, y armamos esto.”