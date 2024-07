Nickelback no son ajenos a la lucha libre profesional. En 2011 pusieron música a WWE Tribute to the Troops. Recientemente, Eric Young mencionaba a la famosa banda comparándola con TNA en el sentido de que «se volvió cool odiarlos».

► Chris Jericho reivindica a Nickelback

También lo hace Chris Jericho en su reciente aparición en Big Show with Rusic & Rose. El luchador de AEW, músico también (es el líder y vocalista de Fozzy), considera que están infravalorados y los compara consigo mismo:

«Son realmente subestimados. Fuimos de gira con Nickelback, junto con Fozzy. Bueno, gira, fueron probablemente siete shows. Es una banda increíble. Es como cuando vas a una fiesta en casa de tus amigos cuando eras niño y ellos tienen una banda, es muy divertido. Si me preguntas por cinco canciones de Nickelback, probablemente no podría nombrarlas, hasta que vi el setlist y me di cuenta de que conozco cada una de esas canciones. Todas y cada una. Te olvidas de la cantidad de grandes canciones que tienen. Ellos sufren los ataques de la turba en las redes sociales de la misma manera que yo los sufro. ¿Por qué les atacan? Son buenos, exitosos y la gente les aprecia. Durante esa gira, estábamos en Atlantic City. Puede haber un millón de personas en Atlantic City, pero en el estadio había 10,000 personas que aman a Nickelback. ¿No es eso lo único que realmente importa?».

Nickelback es una banda de rock canadiense formada en 1995. Han sido conocidos por su éxito comercial a nivel mundial, especialmente en la década de 2000. Su estilo musical se enmarca dentro del post-grunge y rock alternativo. A lo largo de su carrera, han lanzado exitosas canciones como ‘How You Remind Me’, ‘Photograph’ y ‘Rockstar’.

