AEW celebró el 17 de julio de 2024 los 250 episodios de Dynamite y Chris Jericho se acuerda de quienes dudaban del éxito de la casa Élite en sus primeros días. «The Learning Tree» fue parte del programa con un segmento con Minoru Sukuzi, a quien derrotó tramposamente el 24 de julio.

► Chris Jericho celebra 250 episodios de AEW Dynamite

«Es muy gratificante porque mucha gente no pensaba que llegaríamos a pasar de diez episodios. Con todas las grandes cosas que hemos logrado, creo que a veces la gente olvida que solo tenemos cinco años. Somos una compañía de cinco años que genera cientos de millones de dólares en ganancias y que ha crecido exponencialmente en este tiempo. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Llegar a los 250 episodios es algo bastante especial. El hecho de que tengamos un gran contrato televisivo en camino prácticamente contará la historia de nuestra compañía en los próximos cinco a diez años. Creo que será una buena historia para contar. Para todos los que pensaban que no existiríamos o que creen que no estamos yendo bien, eso es solo retórica. La realidad es que estamos ganando mucho dinero y haciendo grandes avances en el negocio. Nos estamos divirtiendo mucho haciéndolo y ofreciendo un excelente espectáculo varias veces por semana. Eso es todo lo que cualquiera podría pedirnos. Ha sido muy genial ver, experimentar y ser parte de esto, y saber que básicamente estamos apenas comenzando«, dijo Jericho en el podcast Creative Imbalance.

Embed from Getty Images

¿Qué opinión te merece que AEW Dynamite haya alcanzado los 250 episodios?

Embed from Getty Images