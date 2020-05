Después de haber asombrado al mundo publicando un video entrenando boxeo, haciendo que la gente empezara a hablar de si podría volver al cuadrilátero para un nuevo combate, Mike Tyson apareció anoche en Double or Nothing 2020. El más reciente PPV de AEW contó con la visita, con la participación, del legendario púgil, que, entre otras cosas, entregó el Campeonato TNT a Cody Rhodes cuando este venció a Lance Archer en la final del torneo para coronar al primer dueño del título.

Con toda probabilidad, "Iron Mike" no va a convertirse en una cara habitual de la empresa pero quizá esto sí que sea el comienzo de una amistad que lo lleve a realizar apariciones más adelante cuando sea el momento adecuado, cuando surja una ocasión especial como para que una leyenda tome partido. Eso sí, mejor que no tenga nada que ver con Chris Jericho. Porque este no olvida lo que vivió con el boxeador retirado allá por el año 2010 cuando se encontraron en WWE.

Aprovechando la visita de Tyson, Tony Khan hizo una publicación señalando lo especial del momento, apuntando el pay-per-view como uno de los más grandes que los fanáticos han visto en mucho tiempo, a la que el líder de The Inner Circle quiso responder en Twitter lanzándole una advertencia respecto a lo que puede pasar.

Keep @miketyson away from me Khan. I still haven’t forgotten January 11, 2010....and I never will. https://t.co/UtVcjhEFAj

— Chris Jericho (@IAmJericho) May 24, 2020