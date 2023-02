Chris Jericho aseguró que amó trabajar con CM Punk

Aunque han tenido sus diferencias, Chris Jericho reconoció que amó cuando luchó con CM Punk en su etapa en WWE, en esa época ambos protagonizaron una intensa rivalidad.

Chris Jericho y CM Punk se enfrentaron en WrestleMania 28 en una historia que se volvió personal, con Jericho comentando sobre la historia familiar de Punk y cuestionando su vida heterosexual con el alcohol.

Sin embargo, Punk logró derrotar a Jericho en el evento principal de WrestleMania 28, reteniendo así el Campeonato de la WWE.

Recientemente, un fanático en las redes sociales mencionó que estaba viendo la lucha entre Jericho y Punk de WrestleMania 28 y que le encantaría verlos repetir. Ante esto, Jericho respondió que siempre le ha encantado trabajar con Punk.

“Siempre me encantó trabajar con CM Punk”.

► Chris Jericho y CM Punk no se han vuelto a encontrar en el ring

Aunque ambos luchadores formaron parte del roster de AEW, nunca llegaron a trabajar juntos durante el tiempo que Punk estuvo en la empresa. Actualmente, Punk sigue en AEW, pero ha sido suspendido por su participación en un altercado con The Elite (Kenny Omega y The Young Bucks) en AEW All Out. Además, sufrió una lesión en el tríceps en dicho evento que lo ha dejado fuera de acción.

También cabe resaltar que se ha reportado que Jericho le dijo a Punk que era un cáncer para AEW tras el altercado con los hoy campeones de Tríos.

Aunque no se sabe si veremos una revancha entre estos dos luchadores en el futuro, los fans seguramente seguirán especulando sobre la posibilidad de ver a Jericho y Punk enfrentarse nuevamente en el ring.